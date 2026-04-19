Bamba Dieng, le bourreau de l’OM n’aurait pas dû être là : «Il devait partir…»

Ce samedi après-midi, l’OM s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient (2-0). Alors que Panos Katseris a ouvert le score pour les Merlus, c’est Bamba Dieng qui a enterré le club phocéen, là où il jouait il y a quelques mois encore. Le Sénégalais a donc permis à son équipe de repartir avec les 3 points de la victoire, alors même que Dieng n’aurait pas dû être un joueur de Lorient cette saison.
Face à Lorient, l’OM retrouvait certains joueurs que le club phocéen connait très bien. C’est le cas de Bamo Meïté, actuellement prêté par Marseille chez les Merlus, mais aussi Bamba Dieng, ancien attaquant olympien vendu à Lorient en janvier 2023. Et forcément, certains s’y attendaient, l’OM a été achevé par l’un de ses anciens joueurs. En grande forme ces dernières semaines, Dieng a trouvé le chemin des filets olympiens, actant ainsi le succès des Merlus face à Marseille.
« C'est un joueur qui devait partir en début de saison… »
Grâce à Bamba Dieng, Lorient s’est donc offert le scalp de l’OM. Le club phocéen a été achevé par son ancien joueur et comme si ça ne suffisait pas, il ne devait plus être chez les Merlus. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe, Olivier Pantaloni, entraîneur lorientais, a révélé à propos de Dieng : « C'est un joueur qui devait partir en début de saison, et comme il n'y a pas eu preneur, il est resté avec nous. Il s'est inscrit dans le projet. Il avait des problèmes physiques. Déjà, l'année dernière, il n'avait pas eu énormément de temps de jeu. À partir du moment où il a été dans l'esprit, avec la volonté de nous aider, il a pris le temps de se préparer. On l'a remis apte sur le plan athlétique, même mentalement. Et, petit à petit, il a été mieux à l'entraînement. Il a été aligné pour la première fois titulaire en Coupe de France, il a mis trois buts, ça l'a mis en confiance ».
« C’est un scandale »
Lorient et Bamba Dieng ont un peu plus plongé l’OM dans la crise ce samedi. Après la défaite sur la pelouse des Merlus, c’était électrique côté olympien. Et face aux journalistes, Medhi Benatia n’an notamment pas mâché ses mots, lui qui était très remonté : « C'est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire? Zéro ».