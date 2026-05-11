Kylian Mbappé doit quitter le Real Madrid ? Cyril Hanouna lui conseille deux autres clubs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé réalisait enfin son rêve de rejoindre le Real Madrid. Mais voilà que pour lui, actuellement, ça ne se passe pas très bien, étant la cible de nombreuses critiques. Certains supporters merengue sont même allés jusqu’à demander le départ de Mbappé. De quoi faire dire à Cyril Hanouna que le Français irait mieux ailleurs, ayant cité à ce propos deux clubs.

Kylian Mbappé ne s’est jamais caché à ce sujet, depuis son plus jeune âge, il a toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid. Pour l’international français, c’est d’ailleurs devenu une réalité en 2024. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Mbappé a estimé que le moment était enfin venu pour lui de rejoindre les Merengue. Etait-ce pour autant le bon choix à faire ? Aujourd’hui, le capitaine des Bleus est vivement chahuté en Espagne, que ce soit par les médias mais aussi par ses propres supporters qui ont été jusqu’à réclamer le départ de Kylian Mbappé.

« Il serait mieux à City, il serait mieux à Liverpool » Au micro de Fun Radio, Cyril Hanouna a évoqué les erreurs de Kylian Mbappé. Et pour lui, la première a été de se brouiller avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG : « Nasser c’est un patron. Quand tu fais du foot, tu ne vas pas te mettre à dos Nasser Al-Khelaïfi. C’est le patron du foot mondial. Moi je pense que ça a été sa grande erreur. Franchement, ça a été sa grande erreur ». C’est ensuite que Cyril Hanouna a évoqué le mauvais mariage entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, voyant plutôt l’attaquant français à Manchester City ou encore à Liverpool : « Tu sais quoi, il irait à City, il serait meilleur. Il serait mieux à City, il serait mieux à Liverpool. Le Real Madrid, quand ça part mal, c’est comme une histoire d’amour ».