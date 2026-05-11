«C’est dangereux» : L’habitude de Willian Pacho avec le PSG qui fait peur

Arrivé au PSG en n’étant pas le plus connu des défenseurs centraux, Willian Pacho s’est aujourd’hui imposé comme l’un des meilleurs du monde à son poste. L’Equatorien n’en finit plus d’impressionner et son style ne manque pas de faire réagir. Il y a d’ailleurs une habitude de Pacho qui inquiète certains : mâcher un chewing-gum en plein match.
Pour la deuxième année de suite, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Alors qu’on parle beaucoup des attaquants du club de la capitale, à raison, il ne faut également pas oublier Willian Pacho. En l’espace de quelques mois, l’Equatorien s’est imposé comme le patron de la défense centrale parisienne. Face au Bayern Munich, Pacho a encore une fois montré sa solidité, lui qui était déjà l’un des acteurs majeurs du sacre européen la saison dernière.
« C’est le défenseur complet par excellence »
Sous le maillot du PSG, Willian Pacho n’en finit plus d’impressionner. Pour So Foot, Grégory Bourillon, ancien défenseur du club de la capitale, a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de l’Equatorien, confiant : « C’est le défenseur complet par excellence, que ce soit dans son intelligence de jeu, dans sa présence physique, dans les duels et dans la relance aussi. Et je le trouve très complémentaire avec Marquinhos. Sa sérénité est vraiment contagieuse. Depuis qu’il est arrivé, on sent une défense plus solide ».
« Il n’a pas peur de s’étouffer ? »
Mais voilà que Willian Pacho fait peur à Grégory Bourillon avec un aspect plutôt insolite. En effet, à chaque match, on peut voir le défenseur du PSG mâcher son chewing-gum. De quoi faire dire à l’ancien Parisien : « Je mâchais autant de chewing-gums ? Non ! Je n’en prenais pas, c’est dangereux ! Il n’a pas peur de s’étouffer ? Mais rien que cette attitude-là, déjà, ça fait un mec tranquille avec de la prestance. J’aime bien son attitude sur le terrain. Avec ce qu’il dégage, les attaquants savent qu’ils vont vivre un match difficile ».