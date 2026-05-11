«C’est dangereux» : L’habitude de Willian Pacho avec le PSG qui fait peur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au PSG en n’étant pas le plus connu des défenseurs centraux, Willian Pacho s’est aujourd’hui imposé comme l’un des meilleurs du monde à son poste. L’Equatorien n’en finit plus d’impressionner et son style ne manque pas de faire réagir. Il y a d’ailleurs une habitude de Pacho qui inquiète certains : mâcher un chewing-gum en plein match.

Pour la deuxième année de suite, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Alors qu’on parle beaucoup des attaquants du club de la capitale, à raison, il ne faut également pas oublier Willian Pacho. En l’espace de quelques mois, l’Equatorien s’est imposé comme le patron de la défense centrale parisienne. Face au Bayern Munich, Pacho a encore une fois montré sa solidité, lui qui était déjà l’un des acteurs majeurs du sacre européen la saison dernière.

« C’est le défenseur complet par excellence » Sous le maillot du PSG, Willian Pacho n’en finit plus d’impressionner. Pour So Foot, Grégory Bourillon, ancien défenseur du club de la capitale, a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de l’Equatorien, confiant : « C’est le défenseur complet par excellence, que ce soit dans son intelligence de jeu, dans sa présence physique, dans les duels et dans la relance aussi. Et je le trouve très complémentaire avec Marquinhos. Sa sérénité est vraiment contagieuse. Depuis qu’il est arrivé, on sent une défense plus solide ».