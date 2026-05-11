Kylian Mbappé remplacé au PSG : Un journaliste balance le nom du joueur qui l'a remplacé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG, les questions sont nombreuses concernant la capacité des Parisiens à remplacer leur meilleur buteur. Mais clairement, le club de la capitale a réussi grâce à un certain Ousmane Dembélé qui assume son statut.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé avait quitté le club de la capitale en 2024 afin de s'engager avec le Real Madrid. L'attaquant français avait laissé un énorme vide sur le plan comptable, au point que de nombreux observateurs se demandaient comment cela allait être comblé. Mais clairement, le PSG est parvenu à oublier Kylian Mbappé grâce à un collectif impressionnant. Mais le journaliste du Parisien Laurent Perrin ajoute surtout qu'Ousmane Dembélé assume parfaitement son statut de leader qu'il a repris à Kylian Mbappé.

Dembélé le remplaçant de Mbappé « Ce qui se passe actuellement au Real Madrid montre à quel point Mbappé, malgré ses immenses qualités, est difficile à intégrer dans un collectif. Et effectivement, je pense que le PSG n'aurait pas atteint deux finales de suite avec lui. Tout n'est pas de sa faute : sa simple présence pousse ses partenaires à prendre moins de responsabilités », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre