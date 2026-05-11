«Ce sera l'un des dossiers de l'été» : Le gros chantier du PSG est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait bien se montrer plus actif sur le mercato que lors du précédent marché des transferts. Et le journaliste du Parisien Laurent Perrin explique quel sera le gros dossier de l'été pour le club de la capitale.

Le mercato estival ouvrira ses portes dans environ un mois, et le PSG devrait cette fois-ci se montrer actif. D'ailleurs, le journaliste du Parisien Laurent Perrin explique que le poste de gardien de but pourrait particulièrement être concerné. Un an après avoir vendu Gianluigi Donnarumma et recruté Lucas Chevalier, le PSG pourrait effectivement devoir prendre une décision radicale en se séparant de l'ancien Lillois.

Le cas des gardiens de but va faire parler au PSG « Ce sera sans doute l'un des dossiers de l'été. À moins qu'il se troue en finale, Safonov restera le gardien numéro un la saison prochaine. Chevalier est-il prêt à perdre une saison de plus ou va-t-il demander à partir ? S'il le demande, le PSG va-t-il chercher à le vendre ou à le prêter ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il a été acheté 55 M€, mais après une saison ratée, je ne vois pas un club prêt à racheter son contrat. Le mieux serait de le prêter un an ou deux. Mais le marché des gardiens est extrêmement serré. Sa position est très compliquée », assure-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien avant d'en dire plus.