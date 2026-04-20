«Danger» pour Habib Beye et l’OM : Un consultant désigne le vrai responsable du fiasco !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM se retrouve en difficulté suite à la défaite sur la pelouse du FC Lorient samedi en championnat, qui prive encore et toujours le club phocéen d'une place sur le podium. Et alors que le cas Habib Beye fait couler beaucoup d'encre, le consultant de RMC Florent Gautreau estime qu'une autre personne majeure de l'OM est surtout responsable de la situation : Medhi Benatia.

Rien en va plus à l'OM ! Habib Beye et ses hommes ont été battus sur la pelouse du FC Lorient samedi en championnat (2-0), ce qui n'a pas manqué de provoquer un coup de gueule retentissant de Medhi Benatia en zone mixte : « C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer », a notamment lâché le directeur sportif de l'OM, remonté contre ses joueurs et le contenu du match.

Mercato - OM : Greenwood, Gouiri, Paixao... La catastrophe qui va les pousser vers la sortie ? https://t.co/dx58rdmPTu — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« OK les joueurs ont été catastrophiques, mais... » Un discours qui a notamment fait réagir Florent Gautreau, consultant de l'After Foot sur RMC : « Les mots de Benatia sont forts mais c’est quelques part toujours de montrer que lui est à la hauteur alors que les autres composantes du clubs ne le sont pas notamment les joueurs. OK les joueurs ont été catastrophiques ce n’est pas normal et finalement on n’a pas grand-chose à enlever à ce qu’il dit. Sauf que dire ça a 5 journée de la fin ça veut dire que tu n’as pas réussi à imposer ces règles, cette exigence-là dans un club de cet envergure depuis le début de la saison », indique Gautreau, qui estime que Medhi Benatia est pourtant le premier responsable de cette déroute à l'OM.