Nouvel entraîneur à l’OM : Frank McCourt prend une décision en urgence !

Pierrick Levallet

La crise à l’OM a fait des dégâts ces derniers temps au sein du club phocéen. Elle a par exemple conduit au départ de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions d’entraîneur. La direction marseillaise s’est alors mis en quête de son successeur sur le marché. Et Frank McCourt a été contraint de prendre une décision dans l’urgence pour boucler ce dossier.

«Il y a un revirement de situation en faveur de Medhi Benatia» « Frank McCourt prend ses responsabilités. Même si c’est extrêmement compliqué dans ce club, il n’y a quand qu’une seule personne en haut et il était temps qu’elle tranche. Il y a un revirement de situation en faveur de Medhi Benatia. De ce qu’on comprend du communiqué, c’est une manière de gérer la crise et de parer au plus pressé » a d’abord confié Anthony Clément dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.