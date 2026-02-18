Nouvel entraîneur à l’OM : Frank McCourt prend une décision en urgence !

La crise à l’OM a fait des dégâts ces derniers temps au sein du club phocéen. Elle a par exemple conduit au départ de Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions d’entraîneur. La direction marseillaise s’est alors mis en quête de son successeur sur le marché. Et Frank McCourt a été contraint de prendre une décision dans l’urgence pour boucler ce dossier.
L’OM traverse une passe particulièrement délicate en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une crise importante, de laquelle il a du mal à se remettre. Il faut dire qu’elle a fait de sérieux dégâts, puisqu’elle a notamment conduit au départ de Roberto De Zerbi. Medhi Benatia s’était alors activé pour lui trouver un successeur sur le banc marseillais, avant de présenter sa démission. Frank McCourt a donc pris une décision dans l’urgence pour clore le dossier de l’entraîneur.
«Il y a un revirement de situation en faveur de Medhi Benatia»
« Frank McCourt prend ses responsabilités. Même si c’est extrêmement compliqué dans ce club, il n’y a quand qu’une seule personne en haut et il était temps qu’elle tranche. Il y a un revirement de situation en faveur de Medhi Benatia. De ce qu’on comprend du communiqué, c’est une manière de gérer la crise et de parer au plus pressé » a d’abord confié Anthony Clément dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
«Il fallait faire au plus vite»
« Du point de vue de McCourt, il fallait faire au plus vite pour régler au plus pressé puisqu’il avait calé un entraîneur avec Benatia : Habib Beye. Qui a le plus d’hommes au sein du club aussi ? C’est Benatia. L’histoire de la saison et des derniers mois, c’est la montée en puissance de Benatia au détriment de Longoria qui s’est retrouvé de plus en plus en retrait, d’abord dans la foulée de son pétage de plomb à Auxerre où il a été suspendu. Huit mois plus tard, on voit qu’il n’a plus vraiment de soutien au club. Il n’est plus vraiment dans les instances, et sportivement, il a disparu » a ensuite poursuivi le journaliste. Voilà l’une des raisons du coup de théâtre à l’OM avec Medhi Benatia.