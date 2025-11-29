Mesut Özil : Aubameyang annonce une grande surprise à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir vu intégrer le groupe petit à petit lors de son premier passage à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a découvert un Darryl Bakola beaucoup plus mature à son retour l’été dernier. Titulaire pour la première fois mardi contre Newcastle en Ligue des champions comme meneur de jeu, le milieu de 17 ans a même été surnommé Mesut Özil par son coéquipier.

Dans un vlog de Johan Oh Jeune diffusé sur YouTube, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur la première titularisation de Darryl Bakola, mardi dernier pour la réception de Newcastle (2-1) en Ligue des champions. Un joueur qu’il avait connu lors de son premier passage à l’OM, mais qui a beaucoup changé entre temps.

« Depuis que je suis revenu, il a pris en maturité » « Je suis super content parce qu’il y a deux ans en arrière, quand il est arrivé, il était un peu timide, il ne parlait pas trop. Là, depuis que je suis revenu, franchement, il a pris en maturité. On échange beaucoup, il y a beaucoup de respect entre nous », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, qui s’est amusé à surnommer Darryl Bakola Mesut Özil, son ancien coéquipier à Arsenal.