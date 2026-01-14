L’OM traumatisé par le PSG : Il annonce la fin de la malédiction !

Axel Cornic

Depuis le début de l’hégémonie du Paris Saint-Germain sur le football français, certains clubs ont réussi à créer la surprise comme le LOSC ou l’AS Monaco. Mais jamais l’Olympique de Marseille, dont le dernier titre remonte à 2012 avec la victoire en finale de la Coupe de la Ligue.

On dit souvent que l’OM est l’un des clubs les plus populaires du football français. Mais pour vraiment marquer les esprits il faut remporter les titres et pour le moment, on ne peut pas vraiment dire qu’ils soient nombreux à Marseille.

« On peut voir la soif de titres qu’ont les Marseillais, encore plus contre le PSG » Certains commencent à perdre patience comme Éric Di Meco, qui aimerait bien voir l’OM enfin renverser le PSG. « On peut voir la soif de titres qu’ont les Marseillais, encore plus contre le PSG. Ce Trophée des Champions tout le monde dit que c’est un titre en bois, mais on aurait bien aimé l’avoir ! » a expliqué l’ancien défenseur marseillais.