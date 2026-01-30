L’OM «s’enfonce dans la crise», un conflit redouté dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'un scénario de folie et qui lui a été cruellement fatal, l'OM a finalement été éliminé de la Ligue des Champions mercredi soir. Un échec cuisant pour le club phocéen, à commencer par son entraîneur Roberto De Zerbi qui se retrouve au coeur des critiques. Et un célèbre consultant craint même un conflit en interne entre le coach italien et les joueurs de l'OM...

L'OM est en crise depuis mercredi soir ! Au bout d'un suspens insoutenable, le club marseillais a été éliminé de la Ligue des Champions à cause de sa large défaite à Bruges (3-0) et d'un but inscrit de la tête par le gardien du Benfica Lisbonne face au Real Madrid, qui a donc fait basculer l'OM hors des 24 places du classement qualificative pour la suite de la C1. Les critiques ont fusé à l'encontre de Roberto De Zerbi, et dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a été le premier à se lâcher sur l'entraîneur italien de l'OM.

« Soirée cataclysmique pour l’OM » « La soirée cataclysmique pour l’OM. Il n’y a plus d’excuse. On a vu ce soir une prestation indigne qui se termine dans une atmosphère de honte absolue. (…) Ce soir, je crois on a assisté à l’une des pires soirées de l’histoire pour un club français. Le PSG en a connu, l’OM en a connu et vient d’en revivre une ce soir. Une des plus grosses déceptions de son histoire. Il y a tout eu. C’est à la différence de buts que tu te fais sortir. Ils ont creusé encore plus profond dans le sous-sol de la honte », a lâché Daniel Riolo, qui estime donc que cette élimination de l'OM et l'une des plus grandes humiliations et l'histoire du football français en coupe d'Europe.