L’OM éliminé par un gardien : Ce n’est pas la première fois que De Zerbi permet à Trubin de briller…

Axel Cornic

On aurait pu parier sur la qualification de l’Olympique de Marseille les yeux fermés, tant les chances étaient grandes. Mais rien n’est allé comme prévu et la soirée s’est transformée en véritable scénario catastrophe, puisque non seulement les Marseillais ont largement perdu contre le Club Brugge (3-0), mais se sont fait éliminer par un but marqué à la dernière seconde à des kilomètres de là... par un gardien de but.

L’été dernier, tout le monde était excité à Marseille avant le grand retour en Ligue des Champions. La belle histoire n’aura finalement duré que quelques mois, puisque si l’OM a réalisé quelques belles prestations comme face à Newcastle (2-1) ou à l’Ajax Amsterdam (4-0), on se souviendra surtout de l’élimination contre le Club Brugge.

Anatoliy Trubin crucifie l’OM Pourtant, toutes les statistiques donnaient l’OM qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Il aura fallu un scénario catastrophe pour tout gâcher, avec les Marseillais qui ont sombré face aux Belges... mais surtout Benfica, qui aura déjoué tous les pronostics pour arracher une qualification au bout du suspense. Arrivé alors que le club lisboète avait 0 points dans la prestigieuse compétition européenne, José Mourinho a réalisé un véritable miracle. Et il le doit en partie à un certain Anatoliy Trubin, véritable héros de la dernière journée de la phase de poules.