L’OM avait déjà tout prévu pour son barrage de Ligue des Champions dès le début de la saison

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une véritable humiliation pour l’Olympique de Marseille, battu par Bruges (0-3) mercredi soir et désormais éliminé de la Ligue des champions au terme d’un scénario rocambolesque. Il n’y aura donc pas de barrages pour le club phocéen, alors que ce moment avait été imaginé dès l’été dernier.

L’Olympique de Marseille est totalement passé à côté du dernier match de saison régulière de la Ligue des champions en étant surclassé par Bruges (0-3). Malgré ce naufrage en Belgique, le club phocéen tenait encore sa place en barrages au coup de sifflet final, avant d’être définitivement éliminé dans les secondes suite au but miraculeux de Benfica face au Real Madrid (4-2), inscrit par le gardien ukrainien Anatoliï Trubin. Un rêve pour les Portugais, un cauchemar pour les Marseillais, surtout que les supporters pensaient à cet éventuel barrage depuis le début de la saison…

«Je n'ai jamais vu ça» : L'OM impliqué à vie dans l'histoire d'un grand nom du football mondial https://t.co/9olrTUQ6ZM — le10sport (@le10sport) January 29, 2026

Le barrage au Vélodrome évoqué l’été dernier Le scénario d’une qualification pour les barrages de la Ligue des champions avait en effet été imaginé au lancement de la campagne d’abonnement par le club et ses supporters, se mettant d’accord sur un point. « Dans l’abonnement en virage de la saison, les groupes de supporters avaient réussi à inclure dans les 220€ une éventuelle place en barrages et ils en étaient contents et fiers. C’était vécu avec beaucoup d’enthousiasme, se dire « au moins on aura ce match à élimination directe ». C’était un moment fort espéré », a expliqué le journaliste Florent Germain, présent au micro de RMC mercredi soir.