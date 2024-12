«Le pire moment» : Cristiano Ronaldo a traumatisé le boss de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par plusieurs clubs en Italie, Pablo Longoria a notamment officié du côté de la Juventus entre 2015 et 2018. Là-bas, le président de l’OM est passé par toutes les émotions, positives ou négatives, comme ce soir du 3 juin 2017, quand le club turinois a perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. L’Espagnol s’en souvient encore.

Quelques années avant de débarquer à l’OM, d’abord en tant que directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria a parcouru l’Italie, du côté de l’Atalanta Bergame puis Sassuolo et enfin la Juventus. Entre 2015 et 2018, l’Espagnol est en charge du "scouting" du côté de Turin, ce qui lui permet notamment de suivre d’assez près l’épopée du club en Ligue des champions lors de la saison 2016-17, avec une défaite en finale contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé (1-4). Un souvenir encore douloureux pour le boss de l’OM.

« Le pire moment »

« Horrible. Là, c’est le pire moment que tu peux vivre à l’intérieur d’un club, a raconté lundi soir Pablo Longoria dans l’émission Zack en Roue Libre. Surtout parce qu'à l’époque, on avait déjà gagné la Serie A avec beaucoup d’avance, on avait éliminé le Barça, Monaco. Je crois qu’on était la meilleure équipe d’Europe à ce moment. Pour moi, le fait de ne pas être compétitif pendant un moment et avoir tellement de temps à penser à cette finale, ça a fait beaucoup de mal à cette équipe. »

« C’est comme un tabou »

Le traumatisme est tel que Pablo Longoria n’a pas souhaité en parler depuis avec Mehdi Benatia, alors joueur de la Juventus et aujourd’hui conseiller du président espagnol à l’OM : « Jamais je n’ai parlé de cette finale avec Bena’, c’est comme un tabou. Je me rappelle que j’ai fini en larmes, tu te sens vide, même si tu n’as pas une fonction très importante au club. Je me suis senti vide pendant des jours. »