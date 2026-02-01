«J’ai donné ma démission», ce fameux choc à l’OM avec l’entraîneur qui claque la porte !

L'OM a souvent été en proie à l'instabilité au poste d'entraîneur ces dernières années et a dû affronter diverses crises sportives comme c'est le cas en ce moment. D'ailleurs, il y a un peu plus de dix ans, un célèbre entraîneur marseillais avait soudainement présenté sa démission à un moment complètement inattendu, ce qui avait fait l'effet d'un choc chez les observateurs et les fans de l'OM.
Les faits datent du 8 aout 2015. Nous sommes au soir de la 1ère journée de Ligue 1, et l'OM vient tout juste de s'incliner au stade Vélodrome, devant son public, face au SM Caen (0-1). Marcelo Bielsa, qui était en poste depuis un an sur le banc du club phocéen, se présente donc en conférence de presse en formulant une première annonce choc : il vient tout juste de présenter sa démission aux dirigeants de l'OM. Vexé que les termes prévus pour sa prolongation de contrat aient été modifiés au dernier moment, celui que l'on surnomme El Loco a donc décidé de quitter subitement l'OM.
« Je viens de démissionner »
Et Marcelo Bielsa avait donc lui-même officialisé la nouvelle au cours de cette conférence de presse : « Je viens de démissionner de mon poste de l’Olympique de Marseille. J’ai répondu à toutes vos questions car je voulais respecter le match que nous venons de disputer. J’ai donné ma démission au président à travers une lettre. Je lui ai donnée avant de venir parler avec vous », lâchait l'entraîneur argentin de l'OM, dont les relations avec Vincent Labrune (alors président du club marseillais) s'étaient considérablement détériorées.
« Je ne pouvais pas accepter la situation »
« Comme vous le savez, j’ai refusé plusieurs offres parce que je voulais rester à Marseille. Je me suis adapté ces derniers mois aux variations constantes du plan sportif. Après trois mois de discussions et à deux jours du début de la compétition officielle, je ne pouvais pas accepter la situation d’instabilité qu’ils ont généré en voulant changer l’accord que nous avions. Ma décision est de ne pas continuer à travailler avec eux. Elle est définitive. Le travail en commun exige un minimum de confiance que nous n’avons plus », a par ailleurs précisé Marcelo Bielsa sur les motifs de son choix, qui concerne donc principalement les remous autour de sa prolongation de contrat avec l'OM. Un épisode qui marquera à vie l'histoire du club phocéen.