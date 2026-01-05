Départ annulé : L'OM sauvé... par Zinedine Zidane ?

Axel Cornic

Les rumeurs autour de l’avenir de Roberto De Zerbi, fragilisé par la dernière défaite face au FC Nantes (0-2), ont repris de plus belle. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, le technicien italien serait l’un des grands objectifs de Manchester United, qui vient tout juste de remercier son entraineur Ruben Amorim.

Nous ne sommes qu’au début de l’année, mais la crise fait déjà rage à Marseille. Pour le premier match après la trêve, l’OM a chuté sur la pelouse du stade Vélodrome face au FC Nantes, qui semblait pourtant être un adversaire largement à la portée. Et pour ne rien arranger, voilà que l’avenir de Roberto De Zerbi fait à nouveau parler...

Manchester United pense à De Zerbi Déjà avant son arrivée à l’OM, l’Italien était annoncé dans le viseur de Manchester United. Et cette piste a été totalement relancé par les médias britanniques, puisque le club mancunien vient de remercier Ruben Amorim ! Il n’est toutefois pas le seul nom évoqué, avec notamment l’Autrichien Oliver Glasner qui semble également être apprécié.