«C’est un club de fous» : Le «mystère» est total à l'OM, un consultant de L'EQUIPE du Soir ne comprend plus rien

Les derniers jours ont été très animés à l’OM, entre le décision de partir de Roberto De Zerbi et le vrai-faux départ de Medhi Benatia, qui a finalement accepté de rester à la demande de Frank McCourt. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, un consultant a exprimé ses interrogations face à la situation actuelle du club.
Difficile de suivre le cours des événements à l’OM. Le mercredi 11 février, le club officialisait le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » et quatre jours plus tard, c’était au tour de Medhi Benatia d’annoncer son départ, via ses réseaux sociaux personnels. A la demande de Frank McCourt, le Franco-Marocain a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, comme indiqué mardi matin. Il sera désormais en charge de l’ensemble du sportif, tandis que Pablo Longoria a été relégué au second plan, mais devrait partir très rapidement.
Micoud s’interroge sur le choix Beye
Tout ça au milieu des recherches pour remplacer Roberto De Zerbi. Un dossier retardé par le vrai-faux départ de Medhi Benatia, mais Habib Beye devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain entraîneur de l’OM. Ce mercredi, le technicien sénégalais a été officiellement licencié par le Stade Rennais et peut désormais s’engager avec Marseille. D’après les informations de RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties. Un choix qui interroge certains observateurs, notamment Johan Micoud, qui a exprimé ses doutes mardi sur le plateau de L’Equipe du Soir.
« Faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye… »
« C’est un club de fous quand même… De faire partir Roberto De Zerbi pour aller chercher Habib Beye quand même… En pensant aller chercher la troisième place. Moi, je ne pourrais jamais être Président de quoi que ce soit, ou directeur sportif… Comment tu fonctionnes, en fait ? Tu as un entraîneur qui a le plus gros pourcentage de victoires dans l’histoire du club, et parce qu’il a pris 5-0… Une gifle, ça peut arriver hein… Il y a Monaco qui a pris six buts à Madrid, ils ont gardé leur coach. L’objectif de la troisième place n’est pas loin. Alors, s’ils pensaient jouer le titre avec Paris, je pense que c’est compliqué. Mais tu es toujours dans les clous pour l’objectif ! Tu as un quart de finale de Coupe de France, tu étais à dix secondes de gagner un premier titre depuis 15 ans, et les mecs, parce qu’il y a eu cette histoire, il dégage. Tu le protèges ton entraîneur. C’est un mystère ça quand même. Et puis après, tout ce qui se passe depuis quelques jours, je ne comprends plus rien. Et puis donc, dans ton idée, tu vas chercher Habib Beye qui a fait un an en Ligue 1. Je n’ai rien contre Habib Beye, mais ça me paraît incohérent », a déclaré Johan Micoud.