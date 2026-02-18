«C’est un club de fous» : Le «mystère» est total à l'OM, un consultant de L'EQUIPE du Soir ne comprend plus rien

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les derniers jours ont été très animés à l’OM, entre le décision de partir de Roberto De Zerbi et le vrai-faux départ de Medhi Benatia, qui a finalement accepté de rester à la demande de Frank McCourt. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, un consultant a exprimé ses interrogations face à la situation actuelle du club.

Difficile de suivre le cours des événements à l’OM. Le mercredi 11 février, le club officialisait le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » et quatre jours plus tard, c’était au tour de Medhi Benatia d’annoncer son départ, via ses réseaux sociaux personnels. A la demande de Frank McCourt, le Franco-Marocain a finalement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, comme indiqué mardi matin. Il sera désormais en charge de l’ensemble du sportif, tandis que Pablo Longoria a été relégué au second plan, mais devrait partir très rapidement.

«On ne pourra pas recruter un mec comme ça» : Le transfert qui capote à l'OM (la raison va vous surprendre) https://t.co/Y2aGwZShzu — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Micoud s’interroge sur le choix Beye Tout ça au milieu des recherches pour remplacer Roberto De Zerbi. Un dossier retardé par le vrai-faux départ de Medhi Benatia, mais Habib Beye devrait, sauf retournement de situation, devenir le prochain entraîneur de l’OM. Ce mercredi, le technicien sénégalais a été officiellement licencié par le Stade Rennais et peut désormais s’engager avec Marseille. D’après les informations de RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties. Un choix qui interroge certains observateurs, notamment Johan Micoud, qui a exprimé ses doutes mardi sur le plateau de L’Equipe du Soir.