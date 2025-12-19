C'est le «bordel» à l’OM, l’annonce inattendue de De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’entrée en lice de l’OM en Coupe de France devrait permettre à Jeffrey De Lange d’obtenir du temps de jeu, la formation phocéenne affrontant Bourg-en-Bresse ce dimanche (14h45). Présent en conférence de presse avant la rencontre, Roberto De Zerbi a évoqué le « bordel » à gérer avec ses deux gardiens « aussi forts » selon lui.

Alors que la situation des gardiens fait parler au PSG, la question de la hiérarchie du côté de l’OM suscite moins de débats, et ce malgré le niveau satisfaisant de Jeffrey De Lange, qui doit se contenter des miettes laissées par Geronimo Rulli, uniquement laissé au repos à son retour de sélection. Un casse-tête à gérer pour Roberto De Zerbi, satisfait de ses deux joueurs.

« C'est un bordel pour moi » « C'est un bordel pour moi (en français dans le texte) ! On a deux gardiens aussi forts, mais un seul peut jouer... Les deux sont forts. De Lange pourrait jouer en Coupe. C'est juste par rapport à son niveau. Il doit savoir qu'on a confiance en lui », a indiqué l’entraîneur de l’OM à deux jours du 32e de finale de Coupe de France contre Bourg-en-Bresse.