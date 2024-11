«Capable de claquer la porte», terrible annonce pour l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe vendredi soir après la lourde défaite concédée par l’OM au Vélodrome contre l’AJ Auxerre, indiquant noir sur blanc qu’il était prêt à démissionner de son poste d’entraîneur. Et Samir Nasri a réagi à ces propos en confirmant la possibilité d’un départ pour De Zerbi.

Faut-il croire à un énorme coup de tonnerre à l’OM et à un nouveau scénario brutal à la Marcelo Bielsa en 2015 ? Malgré son début de saison plutôt convaincant à la tête du club phocéen, Roberto De Zerbi a fait une déclaration fracassante vendredi soir au terme de la défaite de l’OM contre l’AJ Auxerre (1-3), la deuxième consécutive à domicile.

OM : Un coup de gueule est lâché pour le défendre après le PSG https://t.co/6uOWUeOYqs pic.twitter.com/lsYTZOWxMi — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Je suis prêt à partir »

« Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire », a lâché De Zerbi, avec une spontanéité et un franc parler qui n’est pas sans rappeler un certain Marcelo Bielsa, qui avait subitement claqué la porte de l’OM en août 2015.

« Il est capable de claquer la porte »

Dans le Canal Football Club, Samir Nasri a réagi à cette grosse annonce de la part de l’entraîneur de l’OM et confirme un danger : « De Zerbi ? C'est un entraineur latin, avec ses qualités et ses défauts. Il est impulsif et très proche de ses joueurs. C'est un entraineur entier. Si De Zerbi est capable de quitter l'OM ? Bielsa l'a bien fait, Sampaoli l'a fait à un jour de la reprise. Ils sont comme ça. De Zerbi était vraiment tombé amoureux du Vélodrome et il a vraiment voulu entrainer à Marseille, et je pense vraiment que s'il se sent pas capable d'assumer ses fonctions comme il se doit, il est capable de claquer la porte », indique l’ancien meneur de jeu de l’OM.