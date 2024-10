«Ça s’est mal fini», il se fait virer par l’OM et s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Patrice Evra avait été renvoyé par l'OM en novembre 2017 en raison d'un coup de pied donné à un supporter marseillais au cours d'un échauffement, et l'ancien latéral gauche emblématique de Manchester United n'aura donc passé qu'une dizaine de mois au sein du club phocéen. Mais il en garde malgré tout un incroyable souvenir...

Souvenez-vous, les faits datent du mois de novembre 2017, juste avant un match d'Europa League entre Braga et l'OM : Patrice Evra s'était chauffé avec un supporter marseillais durant l'échauffement et lui avait assené un violent coup de pied au visage. Résultat, la direction de l'OM avait donc décidé de résilier le contrat de l'ancien latéral gauche de l'équipe de France et de Manchester United, qui n'aura passé qu'une dizaine de mois au club.

« C’est vraiment un club incroyable »

Malgré cette fin assez houleuse, Patrice Evra a gardé l'OM dans son coeur : « Ça s’est mal fini à l’OM avec ce supporter mais pour moi ce n’est pas un supporter marseillais. Mais les émotions au Vélodrome, elles resteront gravées dans ma mémoire. C’est vraiment un club incroyable. Aujourd’hui, de voir le travail de Benatia avec De Zerbi, c’est une fierté. C’est quelque chose », a indiqué Evra sur RMC Sport vendredi.

« Malgré l’incident, ils se sont bien très occupés de moi »

« Dans ma carrière, si tu me demandes le club qui m’a vraiment fait vibrer, bien sûr je vais dire Manchester United ou Monaco avec l’épopée, mais Marseille c’est vraiment quelque chose. Ils m’ont reçu comme un roi, et malgré l’incident, ils se sont bien très occupés de moi. Je ne pourrai jamais dire une seule chose de négatif sur Marseille », poursuit Patrice Evra, qui a donc gardé l'OM dans son coeur.