Ça bouge à l’OM : «Il fait tout pour se barrer»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM vit un mercato hivernal relativement agité, autant dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Le club phocéen en pince très sérieusement pour un joueur de l'Algérie qui semble tout proche de débarquer en provenance d'un autre club de Ligue 1, et d'ailleurs, ce probable renfort serait en train de faire le forcing pour rallier l'OM au plus vite.

Ca bouge à l'OM en cette période de mercato hivernal ! Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans) viennent de débarquer au sein du club phocéen qui aspire à se renforcer pour atteindre ses objectifs en cette deuxième partie de saison, mais ce n'est pas tout, puisque les dirigeants du club phocéens attendent encore du renfort, et notamment au milieu de terrain. Pour se faire, l'OM en pince depuis déjà plusieurs semaines pour le milieu de terrain algérien du SCO Angers, Himad Abdelli (26 ans).

« Le joueur veut s'en aller » Daniel Riolo a évoqué l'évolution du feuilleton Abdelli à l'OM lundi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, et affirme que l'international algérien est en train de forcer son transfert vers Marseille : « Au mois d'août, personne ne connaissait Abdelli. Six mois après, il passe pour une vedette qui ne veut plus jouer avec Angers, qui fait tout pour se barrer à Marseille en partant au bras de fer. Tout le monde est au courant. L'agent profite de la situation, le joueur veut s'en aller dans un club plus prestigieux, mais les gens qui viennent au stade en fait, on leur propose quoi comme modèle ? Il ne peut plus avoir d'attachement, le joueur n'est que de passage. Il a refusé de jouer contre le PFC. Contre l'OM, il ne se sentait pas prêt parce que c'est le club dans lequel il devait être cinq jours après. Il est professionnel, il a un salaire, je trouve que c'est totalement anormal », lâche Riolo.