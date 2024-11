Argentine, Coupe du monde… Un joueur de l’OM répond à cette folle théorie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, c’est l’Argentine qui avait remporté la Coupe du monde, faisant tomber l’équipe de France aux tirs au but, au terme d’un match complètement. Héros de la rencontre, Emiliano Martinez avait dégoûté à plusieurs reprises les joueurs de Didier Deschamps. Mais voilà que l’histoire aurait pu être différente sans… Neal Maupay. Le joueur de l’OM s’est d’ailleurs exprimé sur ce sujet.

A 32 ans, Emiliano Martinez a remporté, il y a quelques jours et pour la deuxième fois consécutive, le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien du monde. Aujourd’hui à Aston Villa, l’Argentin est donc reconnu est plus haut niveau. On retiendra notamment de lui son intervention face à Randal Kolo Muani puis ses arrêts lors de la séance de tirs au but en finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France. Martinez a donc permis à l’Albiceleste d’accrocher une nouvelle étoile à son maillot en 2022. Le tout grâce à Neal Maupay, buteur de l'OM ?

Maupay a lancé la carrière d’Emiliano Martinez ?

Quel est donc lien entre Neal Maupay et Emiliano Martinez ? Certains prête régulièrement à l’actuel joueur de l’OM l'origine de l’explosion du gardien d’Aston Villa. Initialement à Arsenal, l’Argentin ne jouait pas chez les Gunners, étant la doublure de Bernd Leno. Mais voilà qu’en 2020, Maupay avait blessé involontairement l’Allemand, permettant alors à Emiliano Martinez de jouer. Et c’est de là que tout est parti pour le gardien argentin et la suite, on la connait avec donc notamment cette victoire en finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France.

« J’ai entendu et j’ai vu ça »

Pour Bleacher Report, Neal Maupay a répondu à cette folle théorie selon laquelle il aurait donc joué un rôle dans la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022. A ce propos, le joueur de l’OM a alors confié : « J’ai entendu et j’ai vu ça. C’est marrant car Martinez n’avait jamais joué avant cet incident, mais je pense que ça fait partie du jeu. Des choses arrivent et ça prend de l’ampleur, l’effet papillon. Je suis content, Leno a rejoué. Martinez est un très bon gardien, si ce n’était pas ce match, il aurait quand même joué à Arsenal ou ailleurs. Cet incident l’a fait jouer et sa carrière a commencé, mais il aurait joué car c’est un bon gardien ».