Un clash qui se termine au tribunal à l’OL ?

Thomas Bourseau

La guerre est déclarée entre John Textor, nouveau propriétaire de l’OL, et l’ancien président emblématique du club qu’est Jean-Michel Aulas. De par les propos accusateurs tenus par Textor sur le rachat du club et les sanctions de la DNCG, Aulas s’est offusqué ces dernières heures avant de porter plainte par le biais de sa société Holnest comme révélé par le biais d’un communiqué.

John Textor a vidé son sac mardi. Après un début de saison chaotique sur le plan comptable à l’OL, qui compte seulement un match en trois matchs de Ligue 1, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a abordé de multiples sujets par le biais d’une visioconférence organisée par une poignée de journalistes dont certains extraits ont été rapportés par Le Parisien. Parmi eux, une attaque envers l’ancien patron du club Jean-Michel Aulas au sujet des restrictions tombées par décision de la DNCG.

Textor s’en prend à Aulas : « Plutôt que de donner un demi-milliard aux vendeurs, j’aurais baissé ce prix d’achat et j’aurais mis plus d’argent sur les comptes»

« Alors que l’objet du mail était intitulé « DNCG : décision positive », un avertissement de la DNCG était noyé dans un flot d’informations. Ce mail ne m’a été envoyé qu’à moi, pas aux avocats ou aux autres parties. Si j’avais su ces restrictions, j’aurais demandé de stopper la négociation. Plutôt que de donner un demi-milliard aux vendeurs, j’aurais baissé ce prix d’achat et j’aurais mis plus d’argent sur les comptes du club. (…) C’est bien l’une des raisons de nos difficultés avec Jean-Michel. Je trouve presque drôle mais en fait tragique qu’il dise qu’il aurait résolu la situation alors qu’il a présidé la détérioration du business et qu’il a caché ces mauvaises nouvelles » . John Textor n’a donc pas tiré à blanc et a clairement souligné que Jean-Michel Aulas avait une part de responsabilités dans les difficultés actuelles de l’OL.

Catastrophe à l’OL, le remplaçant de Laurent Blanc déjà connu ? https://t.co/ExN7ADM7If pic.twitter.com/HBXsQBPavn — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Aulas hallucine et menace de porter plainte...

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour témoigner d’une réponse de Jean-Michel Aulas. L’ancien président emblématique de l’OL a tenu le discours suivant sur son compte X , dans la nuit de mardi à mercredi. « J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor. Car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus, risquerait des sanctions catastrophiques pour l’OL de la DNCG et de la LFP … ! ».

...un communiqué officiel d’Holnest sort, cela se réglera au tribunal