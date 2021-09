Foot - OL

OL : Shaqiri annonce la couleur pour le choc face au PSG !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h05 par La rédaction

Sur une belle série de 3 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’OL compte surfer sur cette vague à Paris si l’on en croit Xherdan Shaqiri.