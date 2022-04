Foot - OGC Nice

OGC Nice : Vieira affiche d'énormes regrets avec Mario Balotelli !

Publié le 25 avril 2022 à 15h54 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2022 à 15h55

Quelques années après avoir croisé la route de Mario Balotelli en tant qu’entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vieira est revenu sur leur relation musclée.