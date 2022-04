Foot - OGC Nice

OGC Nice : Galtier affiche un énorme regret après Rennes !

Publié le 2 avril 2022 à 22h40 par P.L.

Ce samedi, l'OGC Nice et le Stade Rennais n'ont pas pu faire mieux que match nul (1-1). Après la rencontre, Christophe Galtier a affiché un énorme regret.