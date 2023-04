Nantes – OL : Des Canaris taillés pour un nouvel exploit

La rédaction

Emmené par Antoine Kombouaré, le FC Nantes a le rôle de parfait outsider pour la Coupe de France. En recevant l’OL pour la demi-finale, les Canaris ont toutes les armes pour à nouveau créer la surprise. Comme la saison dernière...

Le FC Nantes pourrait sauver sa saison en battant l'Olympique lyonnais lors de la demi-finale de la Coupe de France, ce mercredi soir à partir de 21h10. Actuellement 10ème du championnat, les Nantais savent pertinemment qu'un ticket dans une compétition européenne, grâce à une place qualificative en championnat, est d'ores et déjà perdue. Il faudra se qualifier en Finale puis remporter le trophée, de nouveau, pour espérer décrocher le fameux sésame qui les qualifierait en Europa League la saison prochaine. L'Olympique lyonnais, de son côté, est naturellement favori pour cette rencontre, l'OL veut reconquérir le trône qu'elle a perdu depuis onze ans.

Des absences de taille

L'entraîneur du FC Nantes devra faire face à une panoplie d'absents face à l'Olympique lyonnais ce mercredi soir. Antoine Kombouaré n'a aucun joueur au poste d'arrière gauche, Jaouen Hadjam, Quentin Merlin, Charles Traoré sont tous les trois hors service. La rencontre entre les deux équipes s'annonce déjà déséquilibrée au vu des joueurs qui seront indisponibles pour disputer cette demi-finale. Pourtant il faudra bien se présenter avec courage et détermination face à l'Olympique lyonnais qui traverse sa meilleure période depuis le début de l'exercice 2022/2023. A la Beaujoire, Nantes qui a remporté la compétition à huit reprises sera devant son public, une arme à double tranchant qui pourrait être favorable ou défavorable pour les locaux.

Polémique sur le ramadan, le FC Nantes lâche une annonce fracassante https://t.co/B92sIDYvSG pic.twitter.com/kFQvssbl0P — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Garder le trophée à la maison

Le FC Nantes, vainqueur de l'édition 2021/2022, essayera de garder le trophée bien au chaud dans son musée. L'attaquant des Canaris , Andy Delort, qui a perdu la saison dernière la Coupe de France face à son club actuel alors qu'il évoluait à l'OGC Nice, devra se sortir une performance des grands soirs pour propulser son club en Finale. Ça sera une belle histoire surtout que l'attaquant de 31 ans passe par une période difficile. Antoine Kombouaré s'est exprimé en conférence de presse sur son attaquant de pointe : "S’il est en difficulté, c’est parce que les joueurs qui l'entourent le sont aussi. L’équipe l’est aussi. Je l’ai vu après le match de Reims, pour lui dire qu’il faut se réfugier dans le travail. Je garde confiance en lui et il faut aussi qu’il garde sa confiance en lui, tout en continuant de travailler. Il n’y a que comme ça que tu peux retourner la situation et te remettre à marquer des buts. On connaît la difficulté de ce poste. Aujourd’hui, il ne marque pas mais ce n’est pas un souci. Le souci premier c’est que l’équipe marque et se qualifie." Kombouaré poursuit en évoquant l'envie de revoir son équipe disputer la Finale : "Il y a peut-être moins d’attente. Ce qu’on a vécu l’année dernière, c’était tellement puissant, tellement fort, que c’est différent. Mais on a l’occasion d’aller au Stade de France après ce match face à Lyon. Personnellement, j’ai envie de revivre ce que j’ai vécu l’an passé. On attend tous cette qualification pour la finale."

L'OL pourrait céder à la pression