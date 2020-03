Foot - Bordeaux

Bordeaux : Le témoignage fort d'Adli face au coronavirus

Publié le 27 mars 2020 à 13h37 par La rédaction

Sur les réseaux sociaux, Yacine Adli a adressé un message poignant incitant à la population française de ne pas sortir afin d'endiguer la pandémie de coronavirus.

Alors que la France est en plein confinement depuis près de deux semaines, certaines personnes ne respectent pas complètement les règles imposées par le gouvernement. Par conséquent, Yacine Adli a décidé d'adresser un message sur son compte Instagram afin d'inciter tout le monde à rester chez soi. « Depuis avant-hier, mon meilleur ami est en soins intensifs. Et hier, un proche de la famille perdait son père. C’est pour quoi, c’est avec un vif intérêt pour la cause que je vous demande de rester chez vous. Ça doit être vu comme une opportunité pour chacun et non pas comme une punition », lance le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux.