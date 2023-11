Vente ASSE : Ce projet qui va inquiéter l’OM

Thibault Morlain

Cela fait depuis avril depuis 2021 que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement mis en vente l’ASSE. Toutefois, jusqu’à présent, aucune transaction n’a abouti, mais voilà que dernièrement, la machine aurait été relancée. La vente de l’ASSE pourrait se faire très prochainement et des projets de reprise serait à l’étude. Certains seraient d’ailleurs prometteurs et ambitieux…

Alors que l’ASSE est aujourd’hui encore la propriété de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, il a récemment été révélé que les deux patrons stéphanois souhaitaient rapidement boucler la vente du club stéphanois. Mais encore faut-il trouver un repreneur pour cela… Et visiblement, il y aurait quelques intéressés pour l’ASSE.



Vente ASSE : Un projet XXL est écarté https://t.co/d8V1NbSaMF pic.twitter.com/dBEOgDxtwd — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Deux projets de rachat pour l’ASSE

On semble donc reparti pour un tour concernant le feuilleton de la vente de l’ASSE et Le Progrès a apporté de nouveaux éléments. Le quotidien régional a ainsi assuré qu’il y aurait actuellement deux dossiers pour la reprise des Verts. L’un serait un projet français tandis que l’autre serait un projet étranger.

L’ASSE bientôt égale de l’OM ?