ASSE - Polémique : Dupraz se justifie pour Wahbi Khazri…

Publié le 21 avril 2022 à 15h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré l’importance du déplacement de l’ASSE à Bordeaux mercredi soir, Wahbi Khazri n’était pas titulaire. Pascal Dupraz s’en est expliqué après la rencontre.

Meilleur buteur de l’ASSE cette saison en Ligue 1 avec 9 réalisations et capitaine de l’équipe, Wahbi Khazri (31 ans) reste un élément indispensable du club stéphanois. Pourtant, à l’occasion du déplacement à Bordeaux primordial dans la course au maintien mercredi soir et qui s’est soldé sur un score nul (2-2), Pascal Dupraz avait décidé de laisser Khazri sur le banc au coup d’envoi. Interrogé en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASSE s’est expliqué sur ce choix qui était en réalité indépendant de sa volonté.

« J’ai pris sur moi pour Khazri »