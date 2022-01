Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Un problème avec Adil Aouchiche ? La réponse !

Publié le 15 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de Pascal Dupraz à l’ASSE, cela ne va toujours pas mieux pour Adil Aouchiche. L’entraîneur des Verts s’est d’ailleurs expliqué sur l’ancien joueur du PSG.

A l’été 2020, Adil Aouchiche avait préféré quitter le PSG pour rejoindre l’ASSE, qui lui garantissait un temps de jeu plus important. Et pour le moment, ce choix de carrière est loin d’être payant. En effet, sous les ordres de Claude Puel, Aouchiche n’a pas eu un énorme impact chez les Verts et l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE n’a rien changé. A 19 ans, le milieu offensif joue toujours très peu, mais il n’y aurait pas de problème avec lui dans le Forez.

« Aouchiche a du potentiel »