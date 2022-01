Foot - ASSE

ASSE : Dupraz lâche un message très fort à ses joueurs après Lens !

Publié le 15 janvier 2022 à 22h40 par La rédaction

Alors que l’ASSE s’est de nouveau inclinée face au RC Lens (2-1) ce samedi, Pascal Dupraz a tenu à remobiliser ses troupes à l’issue de la rencontre.