Foot - AS Monaco

Monaco : Ruben Aguilar affiche de fortes ambitions !

Publié le 29 novembre 2020 à 19h50 par La rédaction

Vainqueur de Nîmes, l'AS Monaco poursuit sa belle série avec un quatrième succès consécutif. Son arrière droit, Ruben Aguilar, ne cache plus ses objectifs.