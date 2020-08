Foot - Mercato

Mercato - AS Monaco : Mitchell aurait identifié une nouvelle priorité

Publié le 3 août 2020 à 13h19 par La rédaction mis à jour le 3 août 2020 à 13h24

En quête de renforts au milieu de terrain, Monaco aurait fait du recrutement d’Amadou Haidara une priorité. Le RB Leipzig ne serait toutefois pas enclin à céder le jeune milieu de 22 ans pour le moment.