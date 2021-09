Foot - AS Monaco

AS Monaco : Ben Yedder s'enflamme après son doublé contre l'ASSE !

Publié le 22 septembre 2021 à 22h40 par A.D.

Grâce à une entrée fracassante de Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, l'AS Monaco l'a emporté ce mercredi face à l'ASSE. Interrogé à l'issue de la partie, l'international français a fait passer un message fort.