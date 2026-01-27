Le frère de Mbappé avec la famille Zidane, la folle annonce en direct !

Pierrick Levallet

Buteur star du Real Madrid et de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait voir son frère Ethan rejoindre la famille de Zinédine Zidane prochainement. Le milieu de terrain de 19 ans, qui évolue au LOSC, pourrait en effet voir s’offrir la possibilité de jouer avec les fils du champion du monde 1998.

La réputation de Kylian Mbappé n’est plus à faire. Capitaine de l’équipe de France, l’attaquant de 27 ans est le joueur star du Real Madrid. Son frère, en revanche, doit encore se faire un nom dans le football professionnel. Du haut de ses 19 ans, Ethan Mbappé a encore tout à prouver. Le milieu de terrain du LOSC est encore loin des Bleus. Il pourrait toutefois se voir offrir la possibilité de jouer avec les fils d’un certain Zinédine Zidane prochainement.

Ethan Mbappé et Elyaz Zidane avec l’Algérie ? « Apparemment, Petkovic, le sélectionneur de l’Algérie, devrait appeler 4 nouveaux joueurs au mois de mars prochain, dont Ethan Mbappé. C’est sa maman qui est algérienne, ce qui lui permettrait d’être appelé. Il y a Elyaz Zidane, l’un des fils de Zizou qui joue au Real Betis, il y a Maxime Lopez qui joue au Paris FC, et Fynn Schenten, joueur du FC Cologne » a ainsi révélé le journaliste Jean Resseguié en direct de RTL.