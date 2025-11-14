Lamine Yamal : Après le clash, il dit stop !

Amadou Diawara

Convoqué par Luis de la Fuente, Lamine Yamal a finalement été renvoyé chez lui par la fédération espagnole de football. Ayant appris au dernier moment que le crack de 18 ans avait subi une intervention chirurgicale, la Roja a clashé le FC Barcelone via un communiqué. Interrogé sur cette polémique, Dani Olmo a affirmé qu'il n'existait plus aucune tension entre les deux parties.

Pour cette trêve internationale du mois de novembre, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal. Toutefois, le sélectionneur de l'Espagne a finalement dû laisser sa star de 18 ans rentrer chez elle. Alors qu'il a subi une intervention chirurgicale à Barcelone, Lamine Yamal est forfait pour les deux prochaines rencontres de la Roja : déplacement en Géorgie ce samedi et et réception de la Turquie mardi.

«Nous ne ressentons aucune tension» Via un communiqué, la fédération espagnole de football a tenu à manifester sa colère, s'en prenant au FC Barcelone. « Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne. Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours », a-t-elle pesté.