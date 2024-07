Kylian Mbappé signe, c'est du «presque jamais vu» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi 22 juillet, Kylian Mbappé a annoncé la signature d'un partenariat avec All en ce qui concerne sa fondation, Inspired by KM. A la tête du groupe, Sébastien Bazin s'est frotté les mains d'un tel accord, se réjouissant de cette association avec le nouveau numéro 9 du Real Madrid. Ce qui est même quasiment du jamais vu à ses yeux.

Kylian Mbappé et le groupe Accor, via son programme All, sont désormais partenaires pour les 4 prochaines années. « C'est un grand joueur pour ma fondation et moi, parce qu'on partage les mêmes valeurs de respect, d'humilité et de partage. J'espère qu'on va réussir à faire de grandes choses ensemble », s'est réjouit Mbappé, rapporté par Le Figaro.

« J'ai le sentiment d'être au début de quelque chose de grand »

PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin s'est également enflammé pour ce partenariat avec Kylian Mbappé. Celui qui a été président du PSG par le passé a ainsi lâché : « Il m'a donné faim. J'ai le sentiment d'être au début de quelque chose de grand. C'est très amusant, le mélange entre une grande société d'hôtellerie et un personnage unique. Que ce soit pour l'association de Kylian ou pour Accor, nous cherchons à tendre la main à des jeunes et à leur ouvrir des horizons nouveaux. Il existe un réel lien entre ce que nous faisons. J'ai faim de l'aventure, j'ai faim de l'ambition et j'ai envie qu'elle soit noble et généreuse ».

« C'est un mélange presque jamais vu »

Sébastien Bazin a ensuite ajouté : « On a assemblé deux pièces du puzzle sur mille. (...) Pour Mbappé, il s'agira de devenir, au delà de l'aspect social, l'ambassadeur des marques du groupe et de son programme de fidélité. (...) Il est important pour une société cotée d'avoir une personne qui l'incarne, un personnage auquel les gens peuvent s'identifier. C'est un mélange presque jamais vu entre l'incarnation d'un sportif unique et la puissance de frappe d'un grand groupe ».