Kylian Mbappé : «L’abandon intolérable» qui ne passe pas !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné face à Benfica, et ce, lors de la huitième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a été pris en grippe par la presse espagnole, qui l'accuse d'un « abandon intolérable ».

Ce mercredi soir, le Real Madrid a affronté Benfica à l'Estádio da Luz. Toutefois, le club emmené par Alvaro Arbeloa a perdu ce match comptant pour la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte après la défaite de son équipe, Kylian Mbappé s'est emporté.

Mbappé: "La derrota es merecida". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026

«Il doit aussi retrousser ses manches» « Ce n’est pas un problème de qualité, ni de tactique. C’est une question d’envie, d’avoir plus faim que l'adversaire. On n’a pas vu qu’on jouait notre survie ce soir (mercredi). On n’a pas vu ce qu’on voulait proposer dans le jeu. On n’a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. On ne peut pas être performants un jour, et ne pas l'être le lendemain… Une équipe championne ne fait pas ça. Notre absence dans le top 8 ? On mérite d’être dans cette situation. Benfica a été meilleur. Ça fait mal de devoir passer par ces matchs de barrages. On voulait ce repos-là. Ce qu’on a vu aujourd’hui (mercredi) n’est pas normal. Le quatrième but, c’est une honte, pareil pour le troisième. Il y a un peu de honte à encaisser ces buts. On doit changer ça, surtout qu’on restait sur trois matchs de bon niveau. Si c'est un problème de jeu ou d'attitude ? Un peu des deux… c’est plus global. Benfica n’allait pas bien, et ils t’ont montré que si tu ne viens pas avec tout ce qu’il faut pour gagner, tu te fais punir », a pesté Kylian Mbappé. Ce qui lui a valu les foudres de la presse espagnole.