Kylian Mbappé : «L’abandon intolérable» qui ne passe pas !

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné face à Benfica, et ce, lors de la huitième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a été pris en grippe par la presse espagnole, qui l'accuse d'un « abandon intolérable ».
Ce mercredi soir, le Real Madrid a affronté Benfica à l'Estádio da Luz. Toutefois, le club emmené par Alvaro Arbeloa a perdu ce match comptant pour la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte après la défaite de son équipe, Kylian Mbappé s'est emporté.
«Il doit aussi retrousser ses manches»
« Ce n’est pas un problème de qualité, ni de tactique. C’est une question d’envie, d’avoir plus faim que l'adversaire. On n’a pas vu qu’on jouait notre survie ce soir (mercredi). On n’a pas vu ce qu’on voulait proposer dans le jeu. On n’a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. On ne peut pas être performants un jour, et ne pas l'être le lendemain… Une équipe championne ne fait pas ça. Notre absence dans le top 8 ? On mérite d’être dans cette situation. Benfica a été meilleur. Ça fait mal de devoir passer par ces matchs de barrages. On voulait ce repos-là. Ce qu’on a vu aujourd’hui (mercredi) n’est pas normal. Le quatrième but, c’est une honte, pareil pour le troisième. Il y a un peu de honte à encaisser ces buts. On doit changer ça, surtout qu’on restait sur trois matchs de bon niveau. Si c'est un problème de jeu ou d'attitude ? Un peu des deux… c’est plus global. Benfica n’allait pas bien, et ils t’ont montré que si tu ne viens pas avec tout ce qu’il faut pour gagner, tu te fais punir », a pesté Kylian Mbappé. Ce qui lui a valu les foudres de la presse espagnole.
«Il faut demander plus à Mbappé»
Après la sortie de Kylian Mbappé, Marca a souligné son absence dans la surface de réparation de Thibaut Courtois sur le quatrième but de Benfica, inscrit à la dernière seconde par le gardien Anatoliy Trubin. Dans l'émission El Larguero, Antonio Romero en a rajouté une couche, pointant du doigt « l'abandon intolérable » de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr, « même s’ils marquent beaucoup de buts à la fin de la saison. Mbappé est spectaculaire devant le but, mais il doit aussi retrousser ses manches. Pas beaucoup, mais il doit le faire ». Même son de cloche du côté de Jesus Gallego : « Il dit que le dernier but de Benfica était honteux, mais il était sur le terrain et n’est pas descendu pour le défendre. Au final, marquer des buts est une chose, mais s’impliquer dans le jeu de l’équipe en est une autre ». Dans la foulée, Manu Carreño a conclu : « J’ai toujours dit que Mbappé, en tant que buteur, je le veux dans mon équipe, mais je demanderais plus à Mbappé. Je lui demanderais d’avoir plus d’influence dans le jeu, plus de leadership et de se soucier davantage de l’équipe. Car il est vrai que si vous lui passez trois ballons, il en marque deux. Avoir un attaquant comme lui, c’est une assurance-vie, mais je pense qu’il faut demander plus à Mbappé ».