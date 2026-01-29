Kylian Mbappé est agacé, le malaise dans le vestiaire !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné sèchement face au Benfica Lisbonne. En effet, les Merengue ont perdu 4-2 à l'Estádio da Luz. D'après la presse espagnole, Kylian Mbappé serait en colère. En effet, le numéro 10 du Real Madrid aurait une dent contre ses coéquipiers.

Pour le compte de huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid a dû se frotter à Benfica. En effet, les hommes d'Alvaro Arbeloa se sont déplacés sur la pelouse de l'Estádio da Luz ce mercredi soir. Et malheureusement pour la bande à Kylian Mbappé, elle s'est inclinée 4-2 à l'extérieur. Résultat, le Real Madrid doit se contenter de la 9ème place au classement. En dehors du top 8, la Maison-Blanche va donc devoir passer par la case barrages. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé.

Mbappé: "La derrota es merecida". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026

«Ça fait mal» Présent en zone mixte après la défaite du Real Madrid à Lisbonne, Kylian Mbappé s'est emporté. « Ce n’est pas un problème de qualité, ni de tactique. C’est une question d’envie, d’avoir plus faim que l'adversaire. On n’a pas vu qu’on jouait notre survie ce soir (mercredi). On n’a pas vu ce qu’on voulait proposer dans le jeu. On n’a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. On ne peut pas être performants un jour, et ne pas l'être le lendemain… Une équipe championne ne fait pas ça », a pesté le numéro 10 du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.