Kylian Mbappé détesté à cause de Neymar ? «Après ce qu'il a fait...»

Anciens partenaires au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont connu une relation particulière. D’abord grands amis puis rivaux au sein du vestiaire parisien, les deux hommes ne semblent pas s’être quitté en bon termes. Et forcément, cela a clairement joué sur la chute de popularité du Bondynois au Brésil. Cependant, la star du Real Madrid pourrait avoir changé la donne. Explications.
Mardi soir, un scandale s’est produit sur la pelouse du SL Benfica. Gianluca Prestianni aurait insulté Vinicius Jr de « singe », provoquant l’interruption de la rencontre opposant le club lisboète au Real Madrid. Rapidement, les coéquipiers du Brésilien sont intervenus, à l’image de Kylian Mbappé. « Tu n’est qu’un puta*n de raciste », a ainsi confié le Français à l’Argentin durant la rencontre. « Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions », a ensuite affirmé le Français en zone mixte après le match.
« Vinicius et son entourage sont très reconnaissants envers Kylian Mbappé »
Du côté du Brésil, cette défense de Mbappé envers son coéquipier brésilien a été grandement saluée. « Vinicius et son entourage sont très reconnaissants envers Kylian Mbappé. Ce qu’il a fait, personne ne l’avait jamais fait pour Vinicius. Être si fort, si clair dans les mots, même sur la pelouse, même pendant le match. Son entourage a vraiment un sentiment de gratitude envers lui actuellement. Si ce n’était pas pour Mbappé, ce serait la parole de Vinicius contre celle de Prestianni. Maintenant, Vinicius a un témoin. Il a Mbappé à ses côtés. Donc Kylian a fait la différence pour Vinicius », a ainsi confié Gustavo Hofman, journaliste pour ESPN Brasil.
« L’image de Kylian Mbappé au Brésil n’était pas bonne à cause de sa relation avec Neymar »
Ce dernier explique notamment que malgré une faible popularité de Mbappé au Brésil en raison de ses divergences avec Neymar datant de leur parcours commun au PSG, ce geste a rehaussé sa cote : « L’image de Kylian Mbappé au Brésil n’était pas bonne à cause de sa relation avec Neymar. Les gens ont toujours cru que Kylian n’était pas un ami de Neymar. Mais maintenant, après ce que Kylian a fait avec Vinicius, cette image a totalement changé. Aujourd’hui les gens l’aiment énormément. Les supporters parlent de Mbappé comme si c’était un joueur brésilien », conclut le journaliste dans des propos relayés par RMC.