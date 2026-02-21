Kylian Mbappé détesté à cause de Neymar ? «Après ce qu'il a fait...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Anciens partenaires au PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont connu une relation particulière. D’abord grands amis puis rivaux au sein du vestiaire parisien, les deux hommes ne semblent pas s’être quitté en bon termes. Et forcément, cela a clairement joué sur la chute de popularité du Bondynois au Brésil. Cependant, la star du Real Madrid pourrait avoir changé la donne. Explications.

Mardi soir, un scandale s’est produit sur la pelouse du SL Benfica. Gianluca Prestianni aurait insulté Vinicius Jr de « singe », provoquant l’interruption de la rencontre opposant le club lisboète au Real Madrid. Rapidement, les coéquipiers du Brésilien sont intervenus, à l’image de Kylian Mbappé. « Tu n’est qu’un puta*n de raciste », a ainsi confié le Français à l’Argentin durant la rencontre. « Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe. Cinq fois. Je l'ai entendu, et des joueurs de Benfica l'ont entendu aussi. Ce joueur ne mérite pas de rejouer la Ligue des champions », a ensuite affirmé le Français en zone mixte après le match.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

« Vinicius et son entourage sont très reconnaissants envers Kylian Mbappé » Du côté du Brésil, cette défense de Mbappé envers son coéquipier brésilien a été grandement saluée. « Vinicius et son entourage sont très reconnaissants envers Kylian Mbappé. Ce qu’il a fait, personne ne l’avait jamais fait pour Vinicius. Être si fort, si clair dans les mots, même sur la pelouse, même pendant le match. Son entourage a vraiment un sentiment de gratitude envers lui actuellement. Si ce n’était pas pour Mbappé, ce serait la parole de Vinicius contre celle de Prestianni. Maintenant, Vinicius a un témoin. Il a Mbappé à ses côtés. Donc Kylian a fait la différence pour Vinicius », a ainsi confié Gustavo Hofman, journaliste pour ESPN Brasil.