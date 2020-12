Foot - Naples

Naples : L’incroyable hommage d’Insigne à Maradona !

Publié le 8 décembre 2020 à 15h50 par La rédaction

Lorenzo Insigne, capitaine du Napoli, s’est fait tatouer le visage de Diego Armando Maradona, décédé le 25 novembre dernier.

Voilà près de deux semaines qui se sont écoulées, mais les hommages continuent de pleuvoir pour Diego Armando Maradona. Dernier en date, celui de Lorenzo Insigne. Sur Instagram, on peut en effet voir le capitaine du Napoli se faire tatouer sur la cuisse gauche le visage de Maradona ! Pour rappel, le joueur a plusieurs fois côtoyé la légende argentine de son vivant et, récemment, il lui a notamment dédié l’un de ses buts face à l’AS Roma, en Serie A (4-0).