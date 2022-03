Foot - Milan AC

Milan AC : Théo Hernandez rend hommage à Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 12 mars 2022 à 19h05 par La rédaction mis à jour le 12 mars 2022 à 19h06

Coéquipier de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, Théo Hernandez a lâché une belle déclaration sur le caractère et le leadership de l’international suédois.