Milan AC : Giroud interpelle déjà Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 17 juillet 2021 à 21h50 par A.D. mis à jour le 17 juillet 2021 à 21h51

Alors qu'il vient de s'engager en faveur du Milan AC, Olivier Giroud a déjà envoyé un message très fort à Zlatan Ibrahimovic.