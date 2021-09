Foot - Milan AC

Milan AC : Ibrahimovic va manquer le choc face à Liverpool !

Publié le 14 septembre 2021 à 14h43 par La rédaction

Alors qu’il aurait dû être titulaire à Anfield pour affronter Liverpool, Zlatan Ibrahimovic ne pourra pas tenir sa place en raison d’une gêne au tendon d’Achille.