Milan AC : Giroud se plaint du calendrier !

Publié le 27 octobre 2021 à 10h57 par La rédaction mis à jour le 27 octobre 2021 à 11h02

Buteur avec le Milan AC mardi soir face au Torino en championnat, Olivier Giroud a néanmoins tenu à pointer du doigt le rythme d’enchainement des matchs.