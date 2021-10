Foot - Milan AC

Milan AC - Malaise : Le coup de gueule d’Ibrahimovic après la défaite contre Porto !

Publié le 20 octobre 2021 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 20 octobre 2021 à 11h55

Ce mardi, le Milan AC s'est incliné face au FC Porto (1-0). En trois rencontres, les Rossoneri n'ont pas gagné le moindre point lors de cette Ligue des champions pour le moment. Zlatan Ibrahimovic a donc poussé un coup de gueule pour remobiliser les troupes.