«Le football perd un joueur extraordinaire» : Son entraîneur annonce déjà la fin de Paul Pogba

Axel Cornic

En marge de la victoire de la Juventus dans le derby de la Mole face au Torino (2-0), Massimiliano Allegri s’est exprimé au sujet de la situation vécue actuellement par Paul Pogba. La star française a été contrôlée positive à un test anti-dopage et risque donc une suspension pouvant aller de deux à quatre ans.

Un problème en attire un autre. Voilà plus d’un an que Paul Pogba enchaine les faux pas, extra-sportifs comme sportifs, mais cette fois ça pourrait bien l’obliger à mettre un terme à sa carrière. Car à 30 an, le milieu de terrain de la Juventus pourrait être suspendu plusieurs années à cause d’un contrôlé positif à un test anti-dopage.

« J'ai rencontré Paul quand il était tout jeune et je ne peux qu'être proche de lui »

En marge de la victoire dans le derby turinois ce samedi, Massimiliano Allegri a eu un mot pour son joueur, qu’il avait connu lors de son premier passage au club. « Humainement je suis très proche de Paul, je l'ai rencontré quand il était tout jeune et je ne peux qu'être proche de lui » a expliqué le coach de la Juventus, d’après Mediaset .

« On va voir ce que disent les phrases, j'espère le meilleur pour lui »