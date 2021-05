Foot - Juventus

Juventus : Rabiot rend un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo !

4 mai 2021

Interrogé sur sa situation globale à la Juventus, Adrien Rabiot en a profité pour encenser un de ses partenaires, Cristiano Ronaldo. Pour lui comme pour beaucoup, la star portugaise est un exemple à suivre.

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot s’est installé comme un titulaire à la Juventus et est très apprécié par son coach Andrea Pirlo. À 26 ans, le titi parisien se sent en confiance dans son jeu et dans son club, lui qui a récemment expliqué pourquoi il avait quitté le PSG. Lors d'un entretien accordé à Billionkeys , Adrien Rabiot a été interrogé sur son partenaire de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Et le Français n’a pas caché son plaisir de côtoyer un tel joueur au quotidien.

« Sa détermination inlassable est exemplaire »