Juventus : Cristiano Ronaldo fait monter la pression avant Porto !

Foot - Juventus

A la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Porto, Cristiano Ronaldo a lancé un message à ses coéquipiers.

Nous y sommes. Voici arrivé le premier tournant de la saison européenne, avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle Cristiano Ronaldo a l’habitude de briller, mais qui ne lui a pas réussi depuis son arrivée à la Juventus. Ainsi, avant d’affronter le FC Porto, le quintuple Ballon d’Or a remobilisé ses troupes. « Demain nous avons un match très important contre une équipe très forte et je peux seulement espérer que ce sera le début d’un long chemin, qui nous mènerait jusqu’à la finale » a écrit le numéro 7 de la Juve, sur son compte Twitter. « Respect pour l’adversaire, ambition de vaincre et concentrés à 100% sur nos objectifs. Andiamo Ragazzi ! Fino alla fine ! ».

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/ukrV7tM3S4