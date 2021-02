Foot - Juventus

Juventus : Pirlo applaudit Rabiot !

Publié le 10 février 2021 à 15h42 par La rédaction mis à jour le 10 février 2021 à 15h45

Andrea Pirlo a tenu à féliciter Adrien rabiot, auteur d’un match plein face à l’Inter, lors de la demi-finale retour de Coppa Italia (0-0).